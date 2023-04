Como-Palermo, Longo: “Rosanero con poche pressioni, dovremo essere bravi. Chajia…”

Le dichiarazioni di Moreno Longo in vista del match tra Como e Palermo

Moreno Longo, tecnico del Como, ha tenuto una conferenza stampa a tre giorni della sfida interna contro il Palermo di Eugenio Corini in programma questo lunedì alle 12.30 allo stadio "Giuseppe Sinigaglia". Di seguito le sue dichiarazioni:

“Sull’importanza della partita c’è poco da dire. Sappiamo quanto possa essere importante per noi questo match: a quattro giornate dalla fine, come si dice spesso, diventato tutte delle finali, con dei punti in palio molto pesanti. Per noi sarà un appuntamento molto importante e complicato, perché affrontiamo una squadra forte, organizzata e allenata molto bene da un allenatore che conosco e stimo. Ci aspettiamo una partita dura, ma non potrebbe essere altrimenti nell’affrontare un avversario anche molto libero di testa dato che è già salvo da settimane e sta lottando per raggiungere i playoff. I rosanero arriveranno qui con poche pressioni, con l’intento di portare a casa punti pesanti. Dovremo essere bravi noi a riflettere in campo le nostre qualità e caratteristiche peculiari: quando ci riusciamo, abbiamo dimostrato di mettere in difficoltà chiunque”.

Come sta la squadra? "Questa è una conferenza atipica perché parliamo molto tempo prima della gara. Ci sono ancora tanti allenamenti. La squadra lavora bene, come al solito. Non so fare previsioni su recuperi o altre situazioni, ma la cosa davvero importante è che tutti i giocatori siano coinvolti e siano pronti anche ad essere decisivi a gara in corso".

Che può dire su Chaja? "Che sta bene e che può darci un grande contributo".

Quanto manca la vittoria? O è più importante non perdere? "Abbiamo bisogno del successo dopo 4 gare senza. C'è rammarico per le gare di Bari e Ascoli perché avremmo meritato la vittoria per quanto visto in campo"