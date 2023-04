Palermo, c’è il Como: Cutrone, Cerri e Mancuso, che attacco! Il compito di Corini

Il Palermo FC sfiderà il Como nel prossimo match del campionato di Serie BKT

"Palermo – Attenzione al Como, in avanti fa paura". Questo il titolo dell'articolo in apertura dell'edizione odierna del Giornale di Sicilia che punta i riflettori sulla preparazione del Palermo all'ostica sfida contro il Como in programma lunedì 1 maggio alle 12.30 al 'Giuseppe Sinigaglia' ed in particolare sulle qualità offensive della squadra di Moreno Longo.

I lariani, prossimi avversari dei rosanero, presentano un parco attaccanti di tutto rispetto nella categoria. Alberto Cerri, Patrick Cutrone e Leonardo Mancuso sono dei bomber che in Serie B fanno gola un po' a tutti. Tra gol siglati ed assist effettuati i tre centravanti italiani ne hanno totalizzati ben 30 di bonus per la squadra azzurra. Numeri che indicano un certo tasso di pericolosità da parte del Como in avanti. Nonostante questo, Fabregas e compagni rappresentano il settimo miglior attacco della Serie B, insieme proprio al Palermo con 42 reti siglate. Di questi, il 50% proviene proprio dal trio sopra elencato.

Il Palermo nel prossimo match dovrà stare attento. Non dovrà prestare il fianco con una gestione ingenua ed approssimativa in materia di densità e marcature preventive. Bensì Corini ha il compito di detonare nell’occasione grande acume e duttilità tattica. Dovrà leggere e preparare la gara in maniera perfetta. Optando per uno schieramento funzionale alle caratteristiche dell’avversario ed alla tipologia di partita. Scelte che siano conformi ad arginare le virtù della compagine azzurra in avanti.

Il Palermo per tornare alla vittoria nel prossimo turno, dovrà inaridire i temi offensivi della banda Longo, con una fase di non possesso coesa ed ordinata, pressando alto il Como, schermando e sporcando sul nascere le trame lariane con intensità e raddoppi sistematici, centralmente e sugli esterni, che potrebbero limitare al minimo i rifornimenti per la boe di turno che verranno schierate. Fabregas e Baselli alle spalle dell'attacco non vivono un grande periodo di forma, e questo, accompagnato da un certo tipo di aggressività, potrà essere un altro punto a favore del club siciliano.