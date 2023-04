Corriere dello Sport: “C’è un Palermo sospeso ma il futuro è adesso”

Palermo sospeso tra presente e futuro a quattro giornate dal termine del campionato di Serie B

La situazione di classifica del Palermo può aprire ancora tanti scenari, a quattro giornate dal termine del torneo cadetto. Rosanero al decimo posto, distanti due lunghezze dalla zona playoff. Inevitabilmente e a prescindere da quale sarà l'esito finale, è bene guardare in ottica futura e programmare la prossima stagione. Se per alcuni calciatori le conferme di rinnovo sono già arrivate, altri devono ancora giocarsi le proprie carte proprio in questi quattro restanti match.

"C’è un Palermo “sospeso” tra presente e futuro. Per i rosanero in prestito (sei escludendo al momento i lungodegenti Elia e Stulac) la gara esterna contro il Como in programma l’1 maggio non è solo il primo di 4 appuntamenti chiave in relazione alle speranze della squadra di agganciare in extremis il treno playoff. C’è in palio anche una fetta del loro futuro a tinte rosanero". Apre così l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che si sofferma proprio sulle possibili conferme per il prossimo anno dei calciatori rosanero, in particolare quelli non a titolo definitivo. Tra i menzionati dal noto quotidiano c'è Marco Sala, esterno sinistro autore del gol, il primo in questa stagione per lui, contro il Benevento.

Autore di un'annata comunque positiva, per Sala l'unica problematica è stata quella degli infortuni. Il cursore mancino di Eugenio Corini è l'identikit del calciatore più utile al momento alla causa del Palermo, in questo stato di forma. Nel corso del mercato di gennaio, visto appunto la fragilità fisica del laterale scuola Sassuolo, il club rosanero è corso ai ripari assicurandosi Giuseppe Aurelio ed Edoardo Masciangelo. Bene il primo, sempre titolare nelle ultime sei, eccetto per il match contro i sanniti. Per il secondo invece principalmente spezzoni di gara.

Sabato, gol a parte, si è rivisto il vero Sala che, complice l’infortunio di Aurelio out anche a Como, in questo rush finale avrà di nuovo una grande opportunità: convincere il Palermo a riscattarlo". Prosegue così il noto quotidiano, che pone l'attenzione sulla possibile trattativa che il Palermo potrà aprire con il Sassuolo, proprietaria del cartellino del classe 1999, per trattenere Sala in Sicilia. Non è un caso che proprio il laterale ex neroverde, fisico permettendo, sia sempre stato il titolare inamovibile dello scacchiere di Eugenio Corini. In particolare, durante il momento migliore del Palermo a ridosso della sosta natalizia, abbia giocato tutte e nove le gare in cui i rosanero non hanno mai perso.