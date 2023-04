Palermo, aggancio playoff ancora possibile ma serve il miglior Brunori

Il Palermo deve ritrovare un Matteo Brunori in forma per tentare l'aggancio in extremis ai playoff

Nonostante il rendimento decisamente deludente, il Palermo può ancora tentare l'aggancio ai playoff di Serie B. A quattro giornate dal termine del torneo cadetto, la compagine di Eugenio Corini è appaiata al decimo posto, distante solo due lunghezze dal Pisa ottavo. Da qui al diciannove maggio, i rosanero se la vedranno con Como, Spal, Cagliari e Brescia, alternativamente in trasferta e in casa.

"Serve il miglior Brunori al Palermo per cercare di agganciare in extremis il treno dei playoff. E il migliori Brunori finora si è visto soprattutto in trasferta, come certificano i numeri". Apre così l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che si sofferma sul rendimento interno ed esterno del bomber italo-brasiliano. Quindici reti finora per Matteo Brunori, tra i migliori della cadetteria, ma con uno squilibrio casa-trasferta che è lo specchio delle difficoltà del Palermo. Dieci reti su quindici sono arrivate lontano dal "Barbera" - compreso gli ultimi due siglati contro Cittadella e Venezia -. Delle cinque reti messe invece a segno tra le mura amiche, l'ultima su azione risale addirittura al nove settembre contro il Genoa, mentre la più recente in termini assoluti è il rigore insaccato contro la Reggina.

La principale causa della discrepanza del centravanti ex Juventus può essere rintracciata nel modo di affrontare le gare del Palermo, e delle sue avversarie, al "Barbera" e in trasferta. Brunori per caratteristiche dà il meglio di sè in campo aperto, nelle azioni rapide e di contropiede. Questo tipo di gioco è solitamente protagonista nelle gare interne, in cui sono poche le squadre che arrivano in Sicilia giocando a viso aperto. "E a Como, lunedì primo maggio, contro una squadra che ama giocare a viso aperto e non ha particolari ansie da classifica, il Palermo potrebbe trovare proprio nel contropiede e nella velocità del suo centravanti l’arma decisiva per cercare di vincere e riprendere quota in classifica". Prosegue così la rosea.

Ovviamente, i periodi di massima e minima resa del Palermo sono coincisi anche con la prolificità del bomber. La compagine di Corini ha vinto solamente una volta - Modena al "Barbera" - nelle ultime undici gare, paradossalmente senza Brunori in campo. Nelle restanti partite, due reti per l'italo-brasiliano nel momento di flessione della squadra. A cavallo della sosta natalizia invece, momento migliore dei rosanero, sette sigilli in nove giornate. Unica pecca gli errori dal dischetto, con quattro errori, motivo per cui ha ultimamente concesso l'onere e l'onore a Di Mariano e Tutino. Contro il Como troverà di fronte a sè Alberto Cerri, secondo solo allo stesso Brunori per errori dal dischetto. "Cerri sbaglia e insiste. Sabato scorso, ad Ascoli, ha fallito il primo penalty e al novantesimo si è coraggiosamente ripresentato dal dischetto, facendo questa volta centro". Concluse così il noto quotidiano.