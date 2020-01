Marina di Ragusa-Palermo, Sforzini alla ricerca del rilancio dopo ko ed errori. Pergolizzi…

Il bomber cerca il rilancio

L’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’ apre con queste parole, dedicando un focus sul ruolo di Ferdinando Sforzini tra le fila del nuovo Palermo. L’attaccante ex Avellino è arrivato quest’estate al club del duo Mirri-Di Piazza per dare esperienza e qualità alla rosa, ma finora il suo contributo è stato esiguo. Stop, errori e concorrenza nel reparto offensivo hanno infatti messo il freno al suo tentativo di guadagnarsi un posto da titolare alla corte di Rosario Pergolizzi.

“In rosanero — racconta il noto quotidiano — Sforzini è arrivato in punta di piedi, complice l’exploit iniziale di Ricciardo e anche un ritardo di condizione rispetto al resto dei compagni. Si è messo a disposizione di Pergolizzi, subentrando spesso dalla panchina e realizzando anche 2 gol. Questa stagione però, finora, non l’ha visto ancora sbocciare definitivamente: quando sembrava essersi messo a posto dal punto di vista atletico è stato fermato dalla frattura al perone, che, per quanto composta, lo ha tenuto fuori un mese e mezzo. Il suo rientro per un minuto a fine dicembre nella gara con il Troina è coinciso con un errore fatale dal dischetto, dopo quello di Ricciardo sempre nella stessa partita, che ha impedito al Palermo di conquistare 3 punti. La sosta natalizia gli è servita per mettere di nuovo benzina nel motore, ma alla prima del girone di ritorno con il Marsala è stato fermato dall’influenza. È tornato in campo per pochi minuti nel match successivo contro il San Tommaso, anche qui in tempo per divorarsi un gol che sarebbe valso una vittoria importante per tenere lontano il Savoia”.

Nelle prossime gare, complici gli infortuni di Mario Alberto Santana e Giovanni Ricciardo, l’attaccante di Tivoli potrebbe essere chiamato in causa. Indispensabile, per lui, sarà dare un contributo di qualità alla squadra, dimostrando al tecnico Rosario Pergolizzi di essere all’altezza di scendere in campo da titolare.

