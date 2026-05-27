Prende forma anche la Serie B dell'anno prossimo. Solo una squadra manca all'appello delle 20 che si giocheranno la prossima stagione. Tra le squadre che partono con obiettivi ambiziosi c'è l'Hellas Verona, reduce dalla retrocessione che ha colpito il club lo scorso anno.

RESTA SEAN SOGLIANO

Dopo un campionato non brillante - con soli 21 punti conquistati - gli scaligeri vogliono ripartire in pompa magna per l'anno prossimo. La prima, grande, notizia riguarda Sean Sogliano. Il DS resterà anche in Serie B, nonostante le richieste da squadre di alta fascia in massima serie - riferisce L'Arena. Il dirigente ha regalato tante gioie ai veneti, con grandi colpi e plusvalenze di alto livello. L'artefice delle fortune degli ultimi anni è proprio lui, e adesso proverà a ricostruire una squadra che dovrà affrontare una rivoluzione per poter affrontare da protagonista il campionato di Serie B. Sogliano fa parte della dirigenza dal 2022, e da lì ha portato idee, scouting e coraggio per emergere nella lotta salvezza - sempre tostissima.

GILARDINO IN POLE

Capitolo allenatore, nonostante le buone prestazioni della squadra con Sammarco alla guida, la dirigenza sta optando per un cambio. Chi è in pole position - secondo quanto raccontato da Orazio Accomando - è Gilardino. L'ex attaccante del Palermo tra le altre, viene da un campionato terminato anzitempo con il Pisa, nonostante i buoni risultati - comparati soprattutto al post esonero. Sarebbe la seconda esperienza in cadetteria per il tecnico, dopo aver ereditato il Genoa di Blessin nella stagione 2022/23, culminata con la promozione in Serie A. Un nome altisonante, che ha già dimostrato di saper conquistare la massima serie mettendo in campo mentalità e idee. Ancora nulla è deciso, ma il Verona potrebbe aver bruciato la folta concorrenza per il tecnico, ambito da tante squadre in cadetteria, per poter dare il via alla rifondazione in vista dell'inizio di campionato, ad agosto.