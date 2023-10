Galassi: “Palermo tra le prime 4-5 per fare playoff con posizione di vantaggio”

"Obiettivo nostro è arrivare nelle prime 4 o 5, per poter fare un playoff con una posizione di vantaggio", così Alberto Galassi intervenuto ai microfoni di Trc nel corso del format di approfondimento sportivo "Let it B". Il consigliere d'amministrazione del club di viale del Fante, nonché membro del board del City Football Group , ha analizzato il livello del campionato di Serie B.

Galassi, presente a Modena in occasione della vittoria della squadra di Corini, è rimasto impressionato dal pubblico rosanero presente sugli spalti del Braglia: "Coreografia incredibile, così come la curva del Modena dove per altro stava mio figlio. I tifosi rosanero sono un’arma in più, sono venuti per la maggior parte dalla Sicilia, il Palermo ha un bacino di appassionati di quasi 5 milioni di persone. La vita di chi va in trasferte è fatta di sacrifici anche economici e per questo sono andato a salutarli al termine della gara", conclude l'avvocato modenese.