Floriano: “Vantaggio dilapidato? Ecco la ricetta per non fallire l’obiettivo. Quel gol contro il Frosinone…”

Parola a Roberto Floriano.

Il nuovo attaccante del Palermo, approdato nel capoluogo siciliano domenica 5 gennaio e reduce dal debutto dal primo minuto contro il San Tommaso, è intervenuto questo pomeriggio in conferenza stampa: oggetto di discussione, il momento della compagine rosanero, reduce dal pareggio proprio contro la compagine campana in occasione della diciannovesima giornata del campionato di Serie D – Girone I. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Ultimo gol tra i professionisti al Frosinone? Ho pensato molto a quel gol e ricordo che il Palermo avrebbe dovuto vincere il campionato di Serie B. Non è colpa mia (ride, ndr), ho fatto solo il mio dovere e di conseguenza il professionista – ha spiegato il numero 25 del Palermo -. Bari e Palermo? I paragoni non esistono e bisogna solo vincere, quindi direi che non si possono fare. In questa squadra ci sono tanti calciatori che hanno fatto esperienze importanti, l’unica cosa per dimostrare che siamo i più forti è vincere. Punti di forza e punti deboli della squadra? Dobbiamo semplicemente unirci e stare compatti in un momento dove si sentono tante pressioni perché non hai quei punti di vantaggio che ti facevano stare più tranquillo. Bisogna stare più sereni e pensare solo a fare bene”.