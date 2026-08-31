L'ex rosanero è ancora in uscita dagli irpini: due club ci provano.
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L'ex Palermo, Roberto Insigne, non rientra più nei piani dell'Avellino già dall'inizio dell'estate. A poche ore dalla chiusura del mercato, però, l'esterno non ha ancora trovato squadra e, se non dovesse trovarla, potrebbe rimanere fuori rosa, come dichiarato dal direttore sportivo degli irpini.
L'ex rosanero, però, vorrebbe scongiurare questo futuro trovando una nuova squadra nella finestra di mercato corrente. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, due squadre ci starebbero provando per il fratello di Lorenzo: Empoli e Spezia. La prima milita nel campionato di Serie B, categoria che Insigne non lascia già da diversi anni, mentre la seconda in Serie C.
Con ogni probabilità, tenendo conto che il fischio finale del mercato si sta avvicinando, per l'ex Palermo arriveranno novità importanti nelle prossime ore.
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