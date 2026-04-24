È scattata l’ora di Johnsen: un nuovo ruolo per prendersi il Palermo

I primi mesi in Sicilia dell'ex Cremonese e Venezia non sono stati esaltanti, tra poche presenze dal primo minuto e l'infortunio che lo ha tenuto fuori dal rettangolo verde per circa tre settimane. Adesso l'ala è chiamata ad alzare l'asticella. Il suo rientro coincide con la metamorfosi tattica del Palermo, cominciata a Padova e approfondita nelle ultime gare; un assetto che vede la squadra di Inzaghi in una versione diversa, più offensiva e che si trasforma in una sorta di 4-2-3-1 con la palla tra i piedi. In questo contesto, il rientro di Johnsen può risultate determinante sia per i rosa che per il numero 7. Se da una parte Superpippo potrebbe rendere ufficiale il cambio modulo, l'ex Venezia potrebbe occupare finalmente il suo ruolo naturale: l'ala sinistra. Per caratteristiche tecniche questo è il ruolo che può esaltare di più le sue giocate, portando a una squadra ancora più ampia e avvolgente nella manovra. La duttilità di Johsnen potrebbe anche servire nelle varie fasi della gara per trasformare il modulo camaleontico con cui il Palermo si è schierato da un mese a questa parte. Si potrebbe passare a un 4-4-2 classico, come un 4-3-3 puro o un 3-5-2 in situazioni che lo consentono.