Corini: “Parlerò con Brunori, se non dovesse sentirsela giocherà Soleri. In casa…”

Eugenio Corini ha presentato in sala stampa la sfida tra il suo Palermo ed il Lecco, valida per l'undicesimo turno di Serie B ed in programma allo stadio "Renzo Barbera" alle 16.15. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Mancuso? In casa col Sudtirol siamo partiti con Brunori e Mancuso insieme. Leonardo è una punta che mi permette di avere più soluzioni. Ha giocato anche Soleri con Mancuso. È una cosa che facciamo, l’idea è chiara. Lo abbiamo fatto sia dall’inizio, sia a partita in corso. Parlerò con Matteo, se non dovesse sentirsela giocherà Soleri al posto suo. Le partita in casa sono molto chiare, col Cosenza siamo stati in dominio ed è fisiologico che poi spingi più subisci contropiedi. Io credo che il nostro rendimento esterno sia incredibile, in casa abbiamo lasciato qualcosa e dobbiamo migliorare in questo. Buon equilibrio, buoni dati difensivi. Nelle partite che hanno fatto con Bonazzoli hanno sempre fatto il 4-3-3, mi aspetto che diano continuità. Mancherà Di Stefano ma hanno Giudici, hanno Tordini. Mi aspetto che propongano questo sistema di gioco. Il campionato è un po’ così, ci sono tante vittorie esterne. Il Lecco lo certifica".