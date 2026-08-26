Le condizioni di Jesse Joronen: ecco se c'è bisogno dell'intervento o meno

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Dopo la lussazione della spalla destra rimediata nei primi minuti della sfida contro il Lecce, arrivano nuovi aggiornamenti sulle condizioni di Jesse Joronen. Il portiere del Palermo dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico nei prossimi giorni.

Di seguito il report medico diffuso dal club rosanero:

REPORT MEDICO

Jesse Joronen si sottoporrà a un trattamento chirurgico in seguito alla lussazione della spalla destra. L’intervento, con la supervisione dello staff medico rosanero, è previsto nei prossimi giorni.”

Joronen

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