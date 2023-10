Corini: “Spezia? 2-0 poteva essere una mazzata. Brunori, lutto grave ma domani…”

Il Palermo si prepara a tornare in campo per affrontare il Lecco questa domenica alle 16.15 allo stadio "Renzo Barbera". Con il match contro i blucelesti prosegue il ciclo di cinque partite, quattro delle quali disputate in casa, che i rosanero affronteranno davanti al proprio pubblico. Queste le dichiarazioni alla vigilia di mister Eugenio Corini:

"Spezia? A volte siamo stati precipitosi in qualche scelta, ma anche rivedendo la partita è stata di livello abbiamo fatto molto più di loro anche nel primo tempo. A livello qualitativo potevano sviluppare meglio, la squadra ha interpretato come doveva fare. Abbiamo affrontato squadra di livello, titolari in A l’anno scorso. Prestazione fatta, preso un altro gol particolare, anche dopo il 2-0 aveva spinto e creato situazioni di fare gol. Poteva essere una mazzata, la squadra ci ha emblematica situazione del rigore dato e poi tolto, poi è arrivata la punizione magnifica di Leo Stulac. Vi invito a vedere le partite delle altre, leggetevi dato statistico e capirete che campionato stiamo facendo. Brunori? Matteo ha avuto questo lutto molto grave, era in permesso per presenziare al funerale della nonna. Parlerò con lui stasera o domani mattina e poi prenderò una decisione. Conoscendo il ragazzo ha una tempra forte e vorrà esserci".