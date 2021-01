Catania, Tacopina è già in clima derby: “Sogno lo scudetto con il club etneo. Arancina? Esiste solo l’arancino”

Joe Tacopina è pronto a prendersi il Catania.

Nella giornata di ieri, la fumata bianca: alle ore 19.05, negli uffici della sede operativa a Torre del Grifo Village, Joe Tacopina e Giovanni Ferraù hanno siglato il contratto preliminare per l’acquisizione del 100% delle quote azionarie del Calcio Catania. Nel pomeriggio l’imprenditore italo-americano ha raggiunto il “Massimino” per assistere alla sfida degli etnei, impostisi sul Foggia con il risultati di 2-1. Ed è proprio a margine del successo maturato in casa dai rossoblù che Joe Tacopina, intervenuto sulle frequente di “Radio GDM”, ha voluto esprimere le sue sensazioni soffermandosi sull’ambizioso progetto pensato per il suo Catania.

“Questa trattativa stava andando avanti da tempo, sono molto contento. Sono stati due giorni speciali. Oggi è stato molto emozionante allo stadio, anche se mi sono mancati i tifosi. I supporters rossoblù? Mi hanno fatto una grande impressione. In quella giornata potevano fischiare la squadra e invece hanno incitato con ancora più forza la squadra dopo ogni gol. Sono veramente unici. Ho visto la squadra al Massimino e secondo me può arrivare ai playoff. Io voglio vincere tutte le partite da subito. Il nostro piano è di vincere la Serie C la prossima stagione, andare in B e provare a raggiungere subito la Serie A”. Il sogno? Neanche a chiederlo: “Vincere lo Scudetto”.

Tacopina, poi, ha svelato i motivi che si celano dietro la scelta di investire nella società etnea: “L’ho scelto per molte ragioni. Catania è un’opportunità meravigliosa. È una delle città più importanti in Italia, ha un passato importante in Serie A e poi mia madre è nata in Sicilia”. Sulla disputa su arancino e arancina, Tacopina è categorico: “Esiste solo l’arancino, non l’arancina”.

Inevitabile la parentesi relativa al calciomercato: “Zuculini?Per me Franco è un leader e dà tutto in campo, non si ferma mai. Mi ricorda Rino Gattuso. Anche nello spogliatoio è importante, soprattutto con i giovani. È uno che voglio portare qui. Voglio parlare con Pellegrino e decideremo insieme. Abbiamo bisogno di qualche giocatore per far diventare la squadra una delle migliori della Serie C. Paure? Non è nel mio DNA. Per me questo è un progetto eccitante, una bella sfida. Io non mi soffermo sulle paure, ma su quello che devo fare”.