Calciomercato Palermo, salta Verde ma non l’asse con lo Spezia: idea Mirko Antonucci

In casa Palermo c'è da sottolineare l'esigenza di imprimere un'accelerazione alla sessione invernale di calciomercato. Finestra fatta in modo pensato e razionale con due innesti di ottima levatura, tra big della categoria e prospetti di qualità, poi una frenata legata ad alcuni nodi da sciogliere in uscita ed alla necessità di focalizzare al meglio gli ultimi tasselli da incastonare nel mosaico di Corini. Il 4-3-3, che è ormai il modulo di riferimento nella corrente stagione, manca ancora di aculeo del tridente, qualora esca ufficialmente Valente, pedina fondamentale per attuare al meglio quel tipo di assetto tattico, nel gioco delle famose coppie.