Ternana, l’addio di Diakité: “Ho sempre dato tutto, successe cose difficili…”

"Ciao a tutti chi mi conosce sa che non sono uno da grandi discorsi ma per questa piazza che mi ha dato tanto in questi due anni e mezzo penso che sia il minimo di farlo …in questi ultimi giorni si sono dette tante cose sulll’uomo e sulla persona Salim Diakité.. ma una cosa che tutti devono sapere e che non ho mai mancato di rispetto alla Ternana soprattutto ai Ternani e a tutti i tifosi che ogni partita sia in casa che fuori mi faceva sentire uno di loro . Questa Città Terni mi ha dato tantissimo sia da Giocatore che da uomo da quando sono arrivato. per tutto quello che mi ha dato questa piazza non uscirà mai dalla mia bocca qualcosa di negativo nei vostri confronti (Terni).. Sono successe cose che sono difficili da spiegare e quindi non facili da capire !! La cosa che mi dispiace soprattutto è il sentirmi toccato dentro la persona Salim Diakite…Essere sincero e dire la verità è come stanno le cose non piace a tutti ma la vita è così succedono delle cose e bisogna a volte accettarle !!ho sempre dato tutto quello avevo ogni volta che sono entrato in campo con questi colori perché quando la Ternana mi ha scelto e io ho scelto voi mi avete stimato tanto e per tutto questo vi ringrazio a tutti passando da i Magazzinieri Tommy Cisso Silvano Giulia Mattia Paolo Farroni e Fisioterapista Valerio Marchetti Alessandro la dottoressa favoriti e il dottore gentile e tutti il resto credo che sia il minimo….GRAZIE TERNI, IL NINJA".