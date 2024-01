Diakitè: “Palermo nel mio destino. Obiettivo Serie A? È possibile”

Conferenza stampa di presentazione per Salim Diakité, intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti questo pomeriggio allo stadio "Renzo Barbera". Il nuovo difensore del Palermo , approdato in Sicilia in questa sessione di mercato, si è trasferito in rosanero a titolo definitivo legandosi al club di viale del Fante fino al 30 giugno 2028.

"Questa estate c'era già qualcosa con il Palermo ma alla fine non si è conclusa la trattativa. Ho avuto dei contatti con il ds Rinaudo e alla fine sono rimasto a Terni. La mia prima partita da professionista l'ho fatta contro il Palermo, io credo in Dio e secondo me Palermo era nel mio destino. Il Palermo è il Palermo, tutti lo sanno. Questa squadra può andare in Serie A? Perché no! Una squadra come il Palermo ti può fare male in tutti i momenti, anche quando pensi di poter gestire la partita questa squadra ti può fare male. Mi sono trovato benissimo nella Ternana e per questo ringrazio la società e i tifosi. Sono cresciuto e per me era il momento di fare un salto e per me questo salto l'ho fatto dove ritengo sia opportuno. A me piace fare sia il centrale che il terzino. Io gioco dove serve al mister".