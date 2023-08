Calciomercato Palermo, Lider Gazete: “Si tratta con l’Antalyaspor la cifra per Saric”

L’Antalyaspor sembrerebbe intenzionata a fare sul serio per Dario Saric, centrocampista attualmente in forza al Palermo. L'italo-bosniaco potrebbe muoversi solo in caso di un'offerta importante, ricordando che la sua cessione non è ritenuta prioritaria da parte del club rosanero. L'ex Ascoli è reduce da una stagione opaca e dal rendimento marcatamente al di sotto degli standard dimostrati in bianconero, con zero gol e solamente un assist in maglia rosanero, ma sarebbe pronto per riscattarsi e ritagliarsi il suo spazio e recitare un ruolo da protagonista nel nuovo centrocampo di Corini in questa nuova stagione di Serie B.