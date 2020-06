Calciomercato Palermo, bisogna attendere l’1 settembre: Peretti, Langella e Felici nel mirino

“Essere rimandati a settembre, per dei ragazzi, non è mai una bella cosa. Nel caso degli under che il Palermo intende riportare in Sicilia, però, è una formalità necessaria“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando della strategia di mercato del club rosanero per riuscire ad avere nuovamente i squadra i giovani che hanno ben figurato nel campionato di Serie D appena trascorso e conclusosi con la promozione in Serie C. La società di viale del Fante vorrebbe accelerare le operazioni ma dovrà fare i conti con le date ufficiali di apertura della campagna trasferimenti.

A prescindere, quindi, se si tratta di un giocatore svincolato o tesserato di altri club, il Palermo dovrà attendere la data dell’1 settembre per ufficializzare i tesseramenti, anche se non sarà complicato ottenere il lascia passare per far sì che i calciatori inizino ad allenarsi, magari in quel di Petralia Sottana, sede in cui i rosanero svolgeranno il ritiro pre-campionato.

“È quello che il Palermo spera per Peretti, rientrato all’Hellas Verona una volta ufficializzata la conclusione del campionato di Serie D, ma legato agli scaligeri da un contratto che scadrà esattamente tra sette giorni“, si legge. Il club gialloblu, infatti, non sembra voler puntare su Peretti, ma comunque potrebbe pensare di proporgli un rinnovo. Qualora però non dovesse arrivare nessuna proposta il Palermo sarebbe pronto a riportarlo in Sicilia. Per Felici e Langella, invece, bisognerà attendere la fine dei campionati di Lecce e Pisa, sperando che entrambe riescano a mantenere la propria categoria…