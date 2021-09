Buffon Academy, Scarpello e la nuova sede a Palermo: scuola top per giovani portieri

La scuola portieri che incarna nel dettaglio la metodologia di lavoro dell'attuale portiere del Parma sbarca nel capoluogo siciliano. ASD Numero Uno sarà la sede della Buffon Academy di Palermo

Queste le dichiarazioni rilasciate da Ferdinando Scarpello , intervistato in esclusiva dalla redazione di Mediagol.it . Preparatore dei portieri competente e qualificato, professionista dal rimarchevole background, nonché Presidente dell'associazione ASD Numero Uno .

Scarpello vanta nella propria carriera di allenatore diverse esperienze degne di nota che hanno implementato il bagaglio umano, tecnico e tattico a propria disposizione. Juventus , Al Sadd , Novara e Al Arabi . Questi alcuni dei club più blasonati dove ha prestato la sua opera professionale l'attuale componente dello staff tecnico del Palermo Women , confezionando quotidianamente con cura e dedizione uno straordinario percorso di vita ancor prima che prettamente calcistico. Cultura del lavoro, sacrificio e professionalità: le componenti che hanno permesso a Scarpello di diventare un profilo serio e e stimato nel suo settore. Essere sempre puntuale e minuzioso, curare con attenzione particolari tecnico-tattici che possono inizialmente sfuggire nel corso dei canonici 90 minuti di gara. Soffermarsi sull'importanza di sfumature e dettagli, portare avanti le proprie idee con convinzione e fermezza. Il coach con un passato in Qatar conosce il peso specifico dell'iniziativa portata avanti dall'attuale saracinesca del Parma , leggenda assoluta del calcio italiano coadiuvata in questo progetto dal noto allenatore Claudio Filippi . Scarpello è lusingato e motivato dall'essere stato designato figura di riferimento della Buffon Academy a Palermo , nonché della formazione di tecnici qualificati nel suo settore di pertinenza con l'obiettivo di accostarsi al Buffon Method .

"Dal punto di vista tecnico abbiamo un metodo da far rispettare. Noi coach abbiamo una linea guida da seguire per trasmettere ai ragazzi i giusti valori dentro e fuori dal campo. Perché scegliere la Buffon Academy? Si lavora sulla cura dei dettagli. Organizzazione, comunicazione, professionalità e stile alcuni dei fattori che fanno la differenza", ha proseguito Scarpello. L'accademia dell'ex numero uno della Nazionale Campione del Mondo nel 2006 rappresenta una valida opportunità per i giovani portieri che sognano, un giorno, di calcare palcoscenici prestigiosi e affascinanti.