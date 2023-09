Brescia, ecco Borrelli: “Accoglienza ok, voglio doppia cifra. Ricordo Toni? Dico…”

Il Brescia ha presentato oggi in conferenza stampa Gennaro Borrelli, attaccante arrivato in prestito dal Frosinone.

Il Brescia, dopo la sentenza del Consiglio di Stato dello scorso 29 agosto, è stato riammesso in Serie B a discapito della Reggina che adesso dovrà ripartire dalla Serie D. Il club lombardo ha ricevuto una proroga per quanto concerne la campagna estiva dei trasferimenti che terminerà giorno 8 settembre alle ore 20:00. La società guidata dal presidente Cellino dopo aver saputo della conferma nel campionato cadetto, ha accelerato le trattative per innalzare il livello qualitativo della rosa. Tra questi c'è l'arrivo in prestito di Gennaro Borrelli dal Frosinone che oggi è stato presentato in conferenza stampa. Queste alcune delle sue dichiarazioni, riprese da TifoBrescia: