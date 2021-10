Ag. Lucca-Mediagol: “Tutto sulla cessione. Italia di Mancini, Palermo e le big di A”

Ex calciatore, procuratore stimato ed affermato su scala internazionale, dirigente di livello e fine talent scout, consulente di mercato fidato e competente nel gotha della nostra Serie A, Ninni Imborgia ha dedicato una vita al calcio, osservandolo e facendolo da varie angolazioni in tutte le sue sfaccettature. Lorenzo Lucca è in ordine cronologico una delle ultime felici intuizioni del manager nativo del capoluogo siciliano. Il classe 2000 ex Palermo, attuale capocannoniere del torneo cadetto, è tra i profili di prospettiva più in auge ed apprezzato del nostro movimento calcistico, già nel giro della Nazionale Under 21 ed in odor di convocazione nell'Italia di Roberto Mancini. L'agente del bomber del Pisa ha concesso una lunga intervista esclusiva alla redazione di Mediagol.it in cui ha trattato diverse tematiche.