LE PAGELLE DI PALERMO-NOLA 4-0. Floriano demolisce il Nola con una tripletta e un assist

Di Fabrizio Anselmo

Il Palermo vince 4-0 al Barbera contro un Nola annichilito dalla prestazione super di Floriano, autore di una tripletta e un assist. Domenica prossima i Rosa voleranno in casa del Corigliano Calabro oggi sconfitto dal Savoia ma in vantaggio per buona parte della gara.

PELAGOTTI S.V.

Il Nola viene schiacciato dal Palermo per tutta la partita e così l’estremo difensore rosanero si limita a guardare la gara senza nemmeno sporcarsi i guantoni.

DODA 6,5

In fase difensiva tiene la posizione mentre in avanti si presenta più volte al limite dell’area. Se Floriano verso l’ora di gioco gli avesse passato il pallone invece di tirarla sul portiere, probabilmente anche lui oggi sarebbe entrato nel taccuino dei marcatori.

PERETTI 6

Anche lui come i compagni di reparto non deve fare gli straordinari e si limita a gestire il pallone e chiudere le diagonali quando il Nola va in possesso palla.

LANCINI 6,5

Bene in difesa dove allontana tutti i pericoli, positivo l’apporto alla manovra offensiva dove mette i suoi centimetri a disposizione della squadra sui calci piazzati.

CRIVELLO 7

Dirige la difesa dettando i tempi ai compagni di reparto e non sbaglia praticamente nulla. Bene anche in fase di costruzione dove cerca sempre il primo passaggio per un ispiratissimo Floriano.