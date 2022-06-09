Le ultime da Padova in vista della sfida contro il Palermo, in programma domenica 12 giugno allo Stadio "Renzo Barbera"
Tre giorni e sarà Palermo-Padova. Domenica 12 giugno, alle ore 21:00, allo Stadio "Renzo Barbera", andrà in scena la finale di ritorno dei playoff di Serie C dopo la vittoria di misura conquistata dagli uomini di Silvio Baldini in occasione del match d'andata grazie alla rete messa a segno da Roberto Floriano.
Al cospetto della compagine rosanero, Massimo Oddo non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salterà la sfida, infatti, lo squalificato Ajeti. Per questo motivo, secondo quanto riportato da Padova Sport, il tecnico biancoscudato potrebbe scegliere di tornare al 4-3-3 (o 4-2-3-1, stesso modulo utilizzato da Baldini). Davanti a Donnarumma, dunque, Valentini e Gasbarro comporrebbero il tandem di centrali difensivi, mentre in mezzo al campo Dezi potrebbe tornare in corsa per una maglia da titolare. L'ex Empoli affiancherebbe Ronaldo in cabina di regia, con la linea a tre completata da Saber. In attacco scalpita Ceravolo, in ballottaggio con Santini. Fiducia, infine, a Chiricó e Bifulco.
In caso di mantenimento della difesa a tre, invece, il sostituto di Ajeti potrebbe essere Pelagatti, favorito su Monaco.
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