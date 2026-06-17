Alessandro Romano è uno dei nomi che sembra destinato a infiammare il mercato. Il centrocampista della Roma, classe 2006, è retrocesso con lo Spezia nella sua ultima esperienza, durata solamente sei mesi, ma è pronto a rimanere in Serie B. O forse no.

Le voci

Il futuro di Romano dovrebbe essere lontano dalla capitale, dove quest'anno ha esordito in campionato e collezionato due gettoni. La partenza in prestito sembra l'ipotesi più accreditata, ma alcuni club avrebbero iniziato a sondare il terreno anche per investire sul giovane centrocampista, in modo tale da poterlo acquistare a titolo definitivo. Si è parlato di un interesse del Palermo, ma nelle scorse ore, riporta Gianluca Di Marzio, Romano è finito nel mirino del Cagliari. I sardi quest'anno sono stati una fucina di giovani talenti e l'idea della società è quella di proseguire su questa strada. Si parla di una probabile partenza di Gaetano (piace all'Atalanta), e il nome di Romano prende quota per prendere il suo posto in cabina di regia. Interesse anche da parte del Torino, che sta provando a costituire un blocco di giovani italiani da affidare al nuovo arrivato, Ignazio Abate.

Romano è reduce, come detto, dall'avventura a La Spezia, dove non è riuscito a conquistare la salvezza ma è riuscito a mettersi comunque in mostra. Arrivato nel mercato di gennaio, è stato impiegato in tutte le partite del girone di ritorno (19/19 partite), dimostrandosi un centrocampista di assoluto spessore nonostante la giovane età e la poca esperienza. Difficilmente rimarrà a Roma, visto che il minutaggio sarebbe decisamente ridotto. La Serie A - e la B - ci pensano...

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