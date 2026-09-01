Circa mezz'ora al gong che metterà fine al calciomercato estivo. Alcuni club continuano a operare per limare gli ultimi dettagli dei contratti rimasti sui tavoli. L'ultima proposta recapitata in casa Palermo riguarda Jacopo Segre. Secondo quanto riportato da Sportntr24, un club di Serie B ha provato un assalto disperato al centrocampista rossonero. Si tratta del Benevento alla ricerca di un ultima pedina per completare il proprio mercato, dopo aver già chiuso in giornata l'arrivo di Mannini dalla Roma. L'offerta è recapitata dalle parti di Via del Fante ma la società rosanero ha rifiutato la proposta, ribadendo la posizione del classe 97: incedibile.

Le streghe, adesso, proveranno a virare su altri profili, anche se manca sempre meno alla chiusura del mercato. Per quanto riguarda il Palermo, invece, mercato praticamente chiuso. In entrata e in uscita.