Serie C, l’ex attaccante Soncin non ha dubbi: “Lucca del Palermo? In prospettiva…”

Le dichiarazioni dell'ex attaccante Andrea Soncin

L'ex attaccante di Fiorentina ed Atalanta , tra le tante, è intervenuto nel corso del format di approfondimento calcistico "Voci Illustri", rubrica messa in atto in collaborazione tra TuttoC ed Eleven Sports. In particolare, Soncin si è soffermato sugli attaccanti del campionato in cui milita il Palermo di Giacomo Filippi , spendendo parole al miele per il gigante originario di Moncalieri: Lorenzo Lucca . Di seguito, le sue dichiarazioni.

"C'è un cambio molto più rapido adesso, prima per fare un salto di categoria ti dovevi affermare e confermare mentre ora la scalata è più difficile, per questo è più difficile trovare attaccanti di categoria. La Serie C ne fa scoprire molti anche se non vedo un giocatore simile a me perché ognuno ha caratteristiche individuali e uniche. Ci sono giocatori che mi piacciono molto, penso a Manconi dell'AlbinoLeffe che prima faceva l'esterno ora gioca più vicino alla porta con grandi risultati e può fare il salto. Guardando in prospettiva, Lorenzo Lucca del Palermo e Flavio Bianchi della Lucchese, sono due giocatori giovani che hanno caratteristiche differenti ma che potrebbero anche giocare insieme".