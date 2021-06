Palermo-Filippi, avanti insieme: il tecnico incontra Mirri. Ecco le richieste

Si attende solo l’ufficialità per annunciare la conferma di Giacomo Filippi sulla panchina del Palermo. Il tecnico originario di Partinico, che secondo quanto riportato dall’edizione odierna de “La Repubblica” avrebbe già...

"Allenatore e presidente non sono entrati più di tanto nell'aspetto tecnico dei programmi del club, ma si sono trovati d’accordo sulla necessità di cambiare approccio alla stagione rispetto a quanto accaduto l’anno", si legge. Iniziando dal prossimo ritiro pre-campionato, con la necessità di individuare una sede con un campo regolamentare, organizzando - se il protocollo sanitario non dovesse cambiare - amichevoli contro squadre professionistiche.

Per quanto concerne il Palermo che verrà, la dirigenza conosce già le richieste di Filippi che punta a rinforzare l'organico con giocatori di categoria. Al momento nessun nome in particolare: quello che più interessa all'allenatore sono i ruoli. Si cerca un esterno sinistro che abbia caratteristiche simili a quelle che ha Almici; un difensore centrale; un centrocampista che possa giocare da interno; due trequartisti e una punta.

Infine, restano da valutare le posizione di quel calciatori in scadenza nel 2022, i cui rinnovi non sono al momento una priorità del club. La società chiederà loro di aspettare gennaio per valutare, anche in base ai risultati, il prolungamento.