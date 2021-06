Calciomercato Palermo, sei pedine per sognare la B: conferme, addii e innesti

La squadra va rivista in tutti i suoi reparti, il DS Castagnini è già al lavoro

Il Palermo si lecca le ferite e si appresta a riprovarci.

Nonostante le numerose incognite relativamente al futuro societario, con il diritto di recesso da parte di Tony Di Piazza da rendere esecutivo e la perenne ricerca di nuovi investitori, il club rosanero si muove per pianificare la sua seconda stagione consecutiva in Lega Pro.

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia abbozza una panoramica in merito a stretegie di calciomercato e possibili calciatori in odore di conferma appartenenti alla rosa attuale. Il presidente Mirri ha accennato in conferenza stampa all'intenzione della dirigenza, condivisa con Giacomo Filippi che guiderà la squadra con ogni probabilità anche nel prossimo campionato, di innestare almeno sei elementi al fine di potenziare l'attuale intelaiatura,

Pelagotti dovrebbe costituire garanzia di rendimento ed affidabilità tra i pali, il giovane Fallani rientrerà alla Spal per fine prestito, possibile che il Palermo cerchi una soluzione low cost per reperire un valido dodicesimo. In alternativa si potrebbe optare per la promozione del giovane Faraone.

In difesa, con Palazzi utilizzato nella stagione appena conclusa più da centrale in retroguardia che da centrocampista pronto a ritornare a Monza, il bresciano Marconi prossimo alla scadenza potrebbe lasciare in assenza di rinnovo contrattuale. Accardi sarà confermato in virtù di duttilità e crescita esponenziale sul piano della maturità calcistica e delle prestazioni. Almici e Doda dovrebbero costituire tasselli certi sul binario destro, sul frone opposto Crivello dovrebbe partire, Corrado non verrà riscattato dall'Inter.

A centrocampo, De Rose sarà polo catalizzatore e punto fermo, Luperini potrebbe essere sacrificato sul mercato in ragione di un ingaggio elevato, possibile l'arrivo di un interno e due esterni alti, un'alternativa all'ottimo Valente ed un cursore di vocazione offensiva che possa agire sul binario destro.

Rivoluzione prevista in attacco, Lucca partirà forte delle richieste di numerosi club di Serie A e B, Rauti rientreà al Torino che detiene la proprietà del cartellino, probabile l'addio di Saraniti. Saranno almeno un paio i nuovi arrivi, un attaccante di ruolo ed un trequartista per completare il reparto in caso di 3-4-2-1.