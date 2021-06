Palermo, in attacco sarà rivoluzione: il mercato gira attorno a Lucca. Le ultime

Oggi è previsto l’incontro fra il presidente Dario Mirri ed il tecnico Giacomo Filippi

Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sul Palermo che verrà. Finito il campionato, infatti, è tempo di programmare la prossima stagione. "Il mercato del Palermo ruota attorno a Lucca e il primo a saperlo è Filippi", si legge. Nella giornata di oggi, il tecnico incontrerà il presidente Dario Mirri per parlare di futuro. E salvo sorprese, della riconferma.

Chi è destinato a lasciare la Sicilia, invece, è proprio Lorenzo Lucca. Tredici i gol messi a segno prima dello stop per infortunio dall'attaccante classe 2000, che ha catalizzato l'attenzione di media e addetti ai lavori in casa rosanero e non solo. Terminale offensivo dall'imponente statura e rimarchevole prestanza atletica, l'ex Torino ha impattato con straordinaria personalità la sua prima stagione nel calcio professionistico. E può già contare su un numero esoso di estimatori. Tuttavia, "nonostante l’uscita sia certa, non ci sono tempistiche sicure per la cessione di Lucca", prosegue il noto quotidiano.

Al momento, Lucca si trova ancora in città. Il numero 17 rosanero sta proseguendo il percorso di rieducazione. Poi tornerà a casa, in Piemonte, dove è già stata individuata una struttura che consentirà al calciatore di concludere il recupero, seguendo anche il programma stilato dai preparatori atletici del Palermo. Il suo recupero è previsto per luglio, a ridosso dell'inizio del ritiro pre-campionato. "È ancora prematuro, però, indicare con quale società Lucca svolgerà la preparazione per il campionato 2021-2022".

Intanto, il cartellino di Lucca è oggetto di attenzione e desiderio di numerosi club di categoria superiore. Pretendenti ed estimatori, tra Serie A e B. E la plusvalenza realizzabile con la cessione del ragazzo, che sceglierà con calma quella che sarà la prossima destinazione, potrebbe costituire un fattore estremamente significativo per la proprietà. L’addio di Lucca, però, non sarà l’unica novità per quanto riguarda il reparto offensivo, che potrebbe essere rivoluzionato.

Resta ancora da decifrare il futuro di Mario Alberto Santana, il cui contratto che lo lega al Palermo scadrà il prossimo 30 giugno. Il capitano non ha un accordo per la prossima stagione e dovrà decidere se proseguire con la carriera da calciatore o appendere gli scarpini al chiodo ed iniziare una nuova vita da dirigente sempre in rosanero. E Saraniti? La posizione dell'attaccante palermitano, già vicino a lasciare la Sicilia a gennaio, è in dubbio. Seguiranno aggiornamenti...