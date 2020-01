Serie A: Inter e Juventus regine al comando, la Lazio può sognare. Milan e Napoli devono rialzarsi, il Cagliari stupisce

di Benedetto Forestiere

Una prima parte di stagione più che esaltante quella vissuta finora in Serie A.

Dopo 17 giornate di campionato a comandare la classifica ci sono Juventus e Inter che si dividono la prima piazza con 42 punti conquistati. Dietro alla due capolista c’è la sorpresa di questa stagione, la Lazio di Simone Inzaghi, che occupa la terza posizione con 36 punti fin qui ottenuti. Bottino biancoceleste che potenzialmente potrebbe implementarsi ulteriormente in virtù di una gara da recuperare. Corretto riservare uno spazio importante allo straordinario Cagliari di Rolando Maran che sta facendo cose davvero pazzesche grazie alla rinascita di Radja Nainggolan, all’esplosione di tanti giovani rampanti come Luca Pellegrini, alla conferma di calciatori d’esperienza e dal rendimento costante, vedi Joao Pedro. I sardi occupano al momento la sesta posizione in classifica dopo che per alcune giornate si erano anche piazzati al quarto posto, in piena zona Champions League. Nelle prime cinque posizioni si confermano Roma e Atalanta che hanno chiuso il 2019 con 35 e 31 punti in graduatoria. Amarezza, perplessità ed incognite invece in casa Milan e Napoli, club blasonati e prestigiosi chiamati a rialzare in fretta la testa dopo una prima parte di campionato davvero negativa culminata negli esoneri rispettivamente di Giampaolo e Ancelotti.