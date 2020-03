Savoia, il ds Mignano: “Palermo sfavorito? Assolutamente no, Mirri pensi al Coronavirus”

L’emergenza Coronavirus colpisce ancora.

La 27esima giornata del campionato di Serie D prevista per questo weekend è stata rinviata interamente a data da destinarsi: a darne notizia, è stata la stessa Lega Dilettanti, nella giornata di giovedì. A bloccare la possibilità d’effettuare le gare a porte chiuse l’obbligo, presente nel decreto presidenziale, di mettere a carico delle singole società sportive, tramite proprio personale medico, di effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus Codivd-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.

In attesa che venga stilato e comunicato il nuovo calendario, il direttore sportivo del Savoia, Marco Mignano, intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del club di Torre Annunziata, si è soffermato sull’emergenza sanitaria stigmatizzando quanto dichiarato dal presidente del Palermo, Dario Mirri, nei giorni scorsi: “In questo momento storico dobbiamo pensare esclusivamente alla vita sociale del nostro Paese, non allo sport. Il calcio non è la priorità, ma lo è la vita delle persone. Se parliamo di calcio l’unica squadra favorita è il Palermo, visti i rigori avuti. Il Savoia è stato sfavorito, perché giocare a porte chiuse rappresenterebbe un danno sia economico che sportivo. Invito, pertanto, il Dott. Mirri a concentrarsi sull’emergenza globale che stiamo affrontando: la vita è più importante di una partita di calcio”, ha concluso.