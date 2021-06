Le dichiarazioni del presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero

Il presidente della Sampdoria non ha digerito l'accordo dell'ormai ex coach dell'Empoli, Alessio Dionisi, con il Sassuolo. Secondo alcune indiscrezioni riportate dallo stesso Ferrero, l'allenatore che prenderà il posto di Roberto De Zerbi sulla panchina neroverde aveva già parlato con la Doria non rispettando, successivamente, quanto detto. Di seguito, le dichiarazioni di Massimo Ferrero ai microfoni de Il Secolo XIX.