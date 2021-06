Roma, l’ex Ranieri non ha dubbi: “Mourinho? Sicuro di una cosa. I Friedkin…”

Ranieri e la previsione sull'operato di José Mourinho alla Roma

Per Claudio Ranieri , dunque, l'approdo in quel di Roma dell'ex mister dell' Inter porterà con sé un appeal mediatico tangibile.

Mourinho è chiamato a far risollevare la cresta alla compagine giallorossa dopo l'appena trascorsa stagione agonistica che ha visto Pellegrini e compagni cadere in semifinale di Europa League per mano del Manchester United e non raggiungere l'obiettivo prefissato in campionato.

Un'impresa non semplice, date le difficoltà facilmente riscontrabili in una piazza come Roma, ma è risaputo che allo Special One piace fare le cose in grande e, pertanto, secondo il pensiero di RanieriMou può essere l'uomo giusto per dare un imprinting decisivo alla squadra della Capitale.