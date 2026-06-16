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Ancora una volta, il Milan parlerà portoghese. Non in campo, dove Rafael Leao è destinato a partire, ma in panchina: Ruben Amorim è ufficialmente il nuovo allenatore dei rossoneri. Il Milan ha ufficializzato l'arrivo in panchina dell'ex allenatore di Manchester United e Sporting Lisbona.

Telenovela

Dopo i tanti contatti con Glasner, liquidato insieme a Ragnick, che ha proverbialmente gettato il due di picche alla proposta dei rossoneri, il nome di Amorim ha preso quota nel corso degli ultimi giorni. Insieme al portoghese si parlava anche di Matthias Jaissle, ma la pista si è congelata in seguito alle richieste del Al-Ahli - oltre dieci milioni per lasciarlo partire. Alla fine i rossoneri hanno scelto Amorim.

Un Milan lusitano

Ruben Amorim è il terzo allenatore portoghese che siede sulla panchina del Milan nel giro di pochi anni. Dopo Paulo Fonseca e Sergio Conceição, Amorim prova a invertire il trend negativo che contrassegna i tecnici lusitani sulla panchina del club rossonero. L'ex allenatore del Manchester United ha firmato un contratto triennale, in scadenza nel 2029.

Le parole

Il portoghese ha rilasciato una breve dichiarazione di presentazione alle pagine ufficiali del club rossonero: "Ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e, per me, allenare il Milan è sempre stata una di queste. So perfettamente cosa rappresenta questo Club: storia, prestigio e una tifoseria straordinaria in tutto il mondo. E una sfida che affronto con orgoglio ed entusiasmo, con la piena consapevolezza di ciò che significano questi colori. Non vedo l'ora di iniziare e di vivere ogni giorno con la passione che anima il Milan"

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