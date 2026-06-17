L'arrivo di Alessandro Nesta sulla panchina dell'Avellino è un chiaro segnale della società irpina: alzare il livello e puntare in alto. Il mercato è ancora nelle fasi embrionali, ma i campani programmano una vera e propria rivoluzione, a giudicare dai tanti nomi sondati.

Le richieste

Le richieste di Nesta sembrano ben precise, e la dirigenza irpina sta provando a soddisfare il nuovo tecnico con acquisti mirati. Quali sono queste richieste? Un trequartista, un playmaker, una punta e un terzino destro. A giudicare dalla tipologia di giocatori che l'Avellino segue, è molto probabile che si andrà verso la difesa a quattro, e l'utilizzo di un trequartista tra le linee.

La lista

A proposito di trequarti, oltre Aljosa Vasic del Palermo, da tempo nel mirino degli irpini, piace Rares Ilie, classe 2003 di proprietà del Nizza. Il giocatore romeno ha vestito le maglie di Catanzaro ed Empoli nelle ultime due stagioni. In mediana il prescelto dovrebbe essere Giacomo Faticanti. Dopo esser stato uno degli esordienti in nazionale sotto la guida a interim di Silvio Baldini, il giocatore della Juventus Next-Gen, di proprietà del Lecce, potrebbe fare un salto di categoria. Sulla fascia destra piace Emanuele Lulli, terzino classe 2007 della Roma Primavera (2 gol e 8 assist quest'anno). Il capitolo punte, invece, presenta una vastità di nomi: oltre ai vari profili presenti in rosa, gli irpini seguono con attenzione Gabriele Artistico ed Emanuele Pecorino. Il primo è retrocesso con lo Spezia, ma è stato probabilmente il miglior giocatore della stagione dei liguri; l'altro ha chiuso la stagione in doppia cifra, festeggiando la salvezza con il Sudtirol - anche se soltanto ai play-out. Più defilato il profilo di Luca Moro del Sassuolo, anche se lo scarso minutaggio in Serie A potrebbe essere decisivo nello sviluppo di un'eventuale trattativa.

Non si parla ancora di offerte o trattative concrete, ma l'Avellino con Nesta sembra pronto a cominciare un nuovo ciclo.

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