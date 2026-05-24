Il viaggio verso la Serie A sta per terminare. Nel percorso Juve Stabia e Palermo hanno abbandonato la corsa e adesso sono rimaste in due. Al Ceravolo, Catanzaro e Monza scendono in campo in quella che nel basket si chiama “Gara 1”, già decisiva nell’economia della doppia sfida che attende le due squadre, con il Monza che può sfruttare il vantaggio del miglior piazzamento. Ma occhio alla squadra di Aquilani.

Il fattore Ceravolo

C’è una brutta espressione italiana che si può utilizzare: “sulla carta non c’è storia”. D'altronde, il Monza ha due risultati su tre, in campionato ha concluso con 17 punti di vantaggio sui calabresi e ha una rosa nettamente più forte. Ma sottovalutare il Catanzaro e la forza del collettivo di Aquilani è uno sport abbastanza diffuso tra le squadre di Serie B, e il Ceravolo rischia di diventare teatro di autentiche disfatte, chiedere al Palermo per esempio. Il Monza nella semifinale d’andata, contro la Juve Stabia, ha pagato l’approccio ostruzionista scelto da Bianco, il proverbiale “meglio non prenderle piuttosto che darle”, e ha rischiato di compromettere l’intera qualificazione. Il Catanzaro, invece, ha dato spettacolo scuotendo e percuotendo un Palermo che sembrava al tappeto dopo i primi trenta secondi di partita. La domanda, quindi, è legittima: cosa aspettarsi da questa finale d’andata?

Sicuramente un Catanzaro vivace e coraggioso. D’altronde, se arrivi in finale facendo tanto rumore, è difficile pensare un abbassamento dei toni nell’ultimo gradino. La squadra di Aquilani ha saputo mettere in scena la miglior versione di sé stessa nel momento più importante, e si è saputa snaturare quando il Palermo ha provato in ogni modo a rimontare il risultato. La spinta del Ceravolo può essere decisiva nell’indirizzare la partita in favore dei giallorossi, e il Monza ha dimostrato di essere tutt’altro che solida quando il vento soffia nella direzione opposta.

Il Monza è un grande punto interrogativo. I brianzoli sono arrivati in finale piuttosto contratti, preferendo l’utile al dilettevole. In certi momenti più che una corazzata, la squadra di Bianco è sembrata un castello di sabbia. Poi alla lunga è prevalso il valore di una rosa costruita per ben altri livelli, e quindi proprio dalla rosa bisogna partire. Con una profondità di rosa tale, e un parco giocatori che è chiamato a mostrare i propri gradi, il Monza ha le carte per mettere una seria ipoteca sulla Serie A già questa sera. Sarà fondamentale inquadrare subito l’approccio scelto da Bianco, se sceglierà di spingere o gestire il vantaggio dei due risultati su tre.

Inutile parlare ancora al condizionale, parola al campo. Calcio d’inizio alle ore 20:00.