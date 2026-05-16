Pari spettacolo in questa Gara1 delle semifinali play-off di Serie B. Un'ottima Juve Stabia gioca sul velluto per più di un'ora, si porta avanti di due reti ma subisce la rimonta del Monza nell'ultimo quarto d'ora. La squadra di Bianco reagisce grazie alle sostituzioni, e adesso martedì basterà non perdere per conquistare la finale.

La partita

Si può dividere questo match in due parti, perché fino al 75' la Juve Stabia, sul 2-0, aveva dominato la partita. Il Monza ha scelto di "non prenderle" e gestire il risultato in vista del ritorno, scelta opinabile se si considera il valore della squadra. Bianco ha provato a pungere le vespe sfruttando i contropiedi, e lo ha fatto scegliendo di tener fuori Petagna, uno dei più in forma tra le file biancorosse, per Dany Mota. È proprio il portoghese a costruire la prima occasione del match, proprio in contropiede. Per il resto è un monologo della Juve Stabia, anche se occasioni non ne arrivano. Abate ha scelto il doppio centravanti per provare a "pareggiare" il confronto fisico con i difensori del Monza, e Gabrielloni e Okoro fanno a sportellate per tutto il match per guidare le offensive gialloblù. Va sottolineato il coraggio della squadra di Abate, capace di giocare anche dentro la pressione grazie a un lavoro straordinario di Leone, in regia, e delle mezze ali nell'accoppiarsi con i centrocampisti del Monza, in modo tale da avere sempre l'uscita palla pulita. Il Monza ha scelto la via del cinismo, ma continua a palesarsi un pizzico di presunzione in alcuni momenti, come una punizione all'ultimo secondo del primo tempo calciata da Hernani praticamente da centrocampo.

Nel secondo tempo la Juve Stabia ha proseguito quanto fatto nella prima frazione, aggiungendo un pizzico di pepe. Nel primo tempo si era visto poco, ma Cacciamani comincia a essere il fulcro della manovra offensiva delle vespe, e da lui arrivano i due assist: il primo è frutto di una sgasata sul lento Ravanelli, giocata sigillata dal tap-in di Mosti; il secondo è un dribbling in mezzo a due giocatori sulla fascia, cross con i giri giusti per la testa di Okoro. 2-0. L'idea di Bianco di reggere lo 0-0 è definitivamente naufragata, e allora il tecnico muove la panchina per lanciare un segnale. Non c'è bisogno di sottolineare la forza del collettivo brianzolo, ma ancora una volta i valori vengono fuori alla lunga, e il Monza riacciuffa il pareggio. Nel primo gol entrano in scena tutti i nuovi entrati, ed è decisivo il lavoro di Petagna spalle alla porta per regalare a Carboni il pallone del 2-1. Nel finale il pareggio arriva da una punizione laterale. Hernani questa volta non calcia ma scodella forte in mezzo, Delli Carri - anche lui subentrato - prende il tempo sul suo marcatore e pareggia. Una rimonta che può essere decisiva in vista del ritorno, dove il Monza ha due risultati su tre per essere la prima finalista di questi play-off di Serie B.