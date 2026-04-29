L'under 17 del Palermo conquista l'accesso al primo turno dei playoff del campionato nazionale under 17 Serie A e B. Un risultato importante per i giovani rosanero guidati da Cesare Bovo. Prossimo impegno domenica 3 maggio alle ore 15:00 contro il Como allo stadio Pasqualino con diretta streaming sul canale YouTube ufficiale del Palermo
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Palermo Under 17 raggiunge la fase nazionale dei playoff: adesso sfida contro il Como
Under 17 rosanero qualificati, adesso test cruciale contro il Como
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