mediagol notizie Palermo Under 17 raggiunge la fase nazionale dei playoff: adesso sfida contro il Como

Palermo

Palermo Under 17 raggiunge la fase nazionale dei playoff: adesso sfida contro il Como

Palermo Under 17 raggiunge la fase nazionale dei playoff: adesso sfida contro il Como - immagine 1
Under 17 rosanero qualificati, adesso test cruciale contro il Como
⚽️

L'under 17 del Palermo conquista l'accesso al primo turno dei playoff del campionato nazionale under 17 Serie A e B. Un risultato importante per i giovani rosanero guidati da Cesare Bovo. Prossimo impegno domenica 3 maggio alle ore 15:00 contro il Como allo stadio Pasqualino con diretta streaming sul canale YouTube ufficiale del Palermo

Leggi anche
Palermo, il report dell’allenamento odierno
Palermo, ultime due gare per esperimenti in vista dei playoff: dentro chi ha giocato meno

© RIPRODUZIONE RISERVATA