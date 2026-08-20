Gabriel Strefezza si è presentato oggi in conferenza stampa:

Quanto è cambiato il giocatore che torna in Serie B dopo le esperienze in Serie A e Champions League?

"Tantissimo. Ho avuto tante esperienze belle e porto con me tante cose positive. Adesso c'è un Gabriele più maturo, più esperto e con tanta voglia di fare bene come in passato. Darò sempre il 100%, voglio fare tanti gol, tanti assist e aiutare i miei compagni. Questo lo vedranno da me, in campo e anche fuori."

Cosa ti ha chiesto Inzaghi nel nuovo 4-2-3-1?

"Il mister praticamente lascia agli esterni tanta libertà di fare le nostre cose. Nel modulo dobbiamo ovviamente fare il nostro compito, però ci lascia venire dentro, stare larghi e ci chiede tanto di puntare l'avversario, di stare in area e di chiudere sul secondo palo. Poi tocca a noi avere la fame di fare gol e assist. Il mister lascia tanta libertà e io sono abituato a venire dentro e stare fuori, quindi mi trovo bene con lui."