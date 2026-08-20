Gabriel Strefezza è stato presentato ufficialmente come nuovo giocatore del Palermo. L'attaccante brasiliano ha parlato in conferenza stampa del suo arrivo in rosanero, del progetto del club, del rapporto con Inzaghi, dell'impatto con il pubblico del Barbera e degli obiettivi per la nuova stagione.

Cosa ti ha convinto ad accettare Palermo nonostante la possibilità di restare in Serie A?

"Come hai detto te, mi sono innamorato subito del progetto del Palermo. Quando avevo parlato con il mister e con il direttore mi hanno fatto vedere il progetto che c'era e mi sono innamorato subito. Conoscevo già la piazza, i tifosi e la storia di questo club, quindi quando mi hanno chiamato volevo venire subito. Ho tanta voglia di fare bene, di aiutare la squadra e penso che fosse il momento giusto per fare questo progetto in questo momento della mia carriera."

Ricordi il tuo primo gol in Serie B, segnato proprio a Palermo?

"Sì, è stato il mio primo gol in Serie B. Volevo fare un cross, però è stato un cross-tiro e ho segnato. È stato bello fare il mio primo gol in Serie B. Venire qua e vedere già tanti tifosi è stata un'esperienza molto bella."

Hai un legame particolare con la Sicilia?

"Sì, è giusto quello che hai detto. Quando avevo 18 anni sono venuto a fare un provino a Palermo. È stata la mia prima esperienza in Italia. Dopo tutti questi anni, praticamente 11, eccomi qua. Se Dio vuole, è così."

Qual è il tuo obiettivo personale per questa stagione?

"Ho sempre l'obiettivo di dare il mio meglio, di sudare la maglia e di aiutare i miei compagni. Voglio fare tutto il possibile per aiutare la squadra e rendere felice questa gente che viene ogni volta allo stadio. Questo è il mio obiettivo."

Quando vedremo il 100% di Gabriel Strefezza?

"È stata un'estate un po' particolare perché ero praticamente fuori rosa all'Olympiacos e quindi mi allenavo da solo. È stato un po' particolare, però sto mettendo minuti nelle gambe e mi sto allenando al massimo per raggiungere il 100% della forma. Penso che tra qualche giorno o qualche settimana sarò al cento per cento."

C'è già un compagno che ti ha impressionato particolarmente?

"Conoscevo praticamente quasi tutti. Ho giocato con tanti ragazzi, mentre con gli altri ho giocato in Serie B o contro in Serie A. Non conoscevo Vavassori e mi sta impressionando molto: è un ragazzo giovane, molto bravo. Spero che continui così, perché secondo me crescerà tanto."

Che emozione hai provato al Barbera davanti a oltre 30 mila tifosi?

"Mi ha impressionato tanto. Avere 35 mila persone praticamente a Ferragosto è tanta roba, quasi nessuna squadra fa una cosa del genere. Mi ha impressionato tantissimo. So che i tifosi seguono sempre la squadra, anche in trasferta, e questo è ancora più importante perché noi abbiamo bisogno di loro. Speriamo che sia un anno bello, da divertirci, e daremo il 100% in ogni partita."

Hai già assaggiato qualche piatto tipico siciliano?

"Mi piace tanto il cannolo siciliano, mi piace tanto. E poi anche la pasta e il pesce. Mi piace molto la cucina della Sicilia."