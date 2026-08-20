Ilsi prepara all’esordio in campionato contro la, ma parallelamente la società continua a lavorare sul mercato. L’infortunio alla spalla rimediato dacontro ilha infatti modificato i piani del club, che ora è chiamato a valutare con attenzione la situazione tra i pali.

Prima di prendere una decisione definitiva, il Palermo attenderà gli esami strumentali del portiere finlandese. La durata dello stop sarà determinante per capire quale tipo di operazione effettuare.

Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, il ds Carlo Osti sta valutando diverse opportunità e la candidatura di Mattia Perin ha assunto maggiore concretezza nelle ultime ore. Il portiere della Juventus, classe 1992, avrebbe aperto al Palermo e i contatti tra le parti ci sarebbero già stati. L'ex Genoa viene considerato un profilo di alto livello per esperienza e conoscenza del campionato italiano.

Il club rosanero, tuttavia, non avrebbe ancora dato il via libera definitivo all'operazione. Tutto dipenderà dagli accertamenti su Joronen: in caso di stop breve, Fortin potrebbe rappresentare la soluzione interna in attesa del rientro del finlandese; qualora invece l'assenza dovesse essere più lunga, il Palermo sarebbe pronto a puntare su un portiere di maggiore esperienza.

Anche il Corriere dello Sport conferma che Perin è la prima scelta nel caso in cui l'infortunio di Joronen dovesse rivelarsi particolarmente serio. Il club, secondo il quotidiano, attenderà l'esito degli esami prima di affondare il colpo. Se lo stop dovesse superare i tre mesi, il Palermo potrebbe puntare proprio sull'estremo difensore della Juventus, per il quale è stato effettuato un sondaggio importante.

Sul tavolo ci sarebbe un'offerta particolarmente interessante. Secondo Tuttosport, il Palermo avrebbe proposto a Perin un ricco contratto triennale, oltre alla possibilità di ricoprire un ruolo da protagonista e giocare con continuità. Il portiere si sarebbe preso qualche ora di riflessione per valutare l'offerta, mentre tra Palermo e Juventus non ci sarebbe ancora l'accordo.

La situazione di Perin potrebbe inoltre innescare un vero e proprio effetto domino alla Juventus. In caso di partenza del portiere, infatti, i bianconeri potrebbero riportare a Torino Emil Audero, attualmente in uscita dal Como, per affidargli il ruolo di vice di Guglielmo Vicario. È uno scenario evidenziato da Tuttosport, che sottolinea come l'eventuale addio di Perin potrebbe quindi modificare anche le strategie della Juventus tra i pali.

Il Palermo, però, non considera soltanto Perin. Resta infatti in piedi anche la pista che porta ad Adrian Semper, portiere del Pisa già allenato da Filippo Inzaghi. Il croato, classe 1998, rappresenterebbe una soluzione differente rispetto a Perin, anche considerando il contratto in scadenza nel 2027. Il suo profilo è particolarmente apprezzato dalla dirigenza rosanero, come riferito dal Giornale di Sicilia.

Il Corriere dello Sport aggiunge alla lista anche Alessandro Confente, ex Juve Stabia, e Pizzignacco del Monza, individuandoli come possibili alternative nel caso in cui l'assenza di Joronen non fosse tale da rendere necessario un investimento pesante come quello per Perin. Sempre secondo il quotidiano, il Palermo è comunque orientato a inserire un nuovo portiere entro la chiusura del mercato estivo.

Resta da monitorare anche la posizione di Emil Audero, già accostato al Palermo e rientrato al Como dopo il prestito alla Cremonese. Il portiere potrebbe diventare un'opzione qualora il club rosanero decidesse di percorrere una strada diversa rispetto a Perin. Il Giornale di Sicilia inserisce inoltre tra i profili osservati Pizzignacco, confermando come Osti stia valutando più soluzioni.

Al momento, dunque, Perin rappresenta il nome più prestigioso e la prima scelta in caso di lungo stop di Joronen, ma il Palermo non vuole prendere decisioni affrettate. Gli esami del portiere finlandese saranno il passaggio decisivo: da quelli dipenderà la strategia del club e soprattutto il tipo di investimento che Osti sarà disposto a effettuare.

La certezza è che il Palermo tornerà sul mercato per un portiere. Resta da capire soltanto quale sarà il profilo scelto: un big come Perin, qualora Joronen dovesse rimanere fuori a lungo, oppure una soluzione di ottimo livello come Semper, Confente o Pizzignacco per coprire un'assenza più breve.