Le designazioni della prima giornata di Serie B: ecco chi arbitrerà Palermo-Juve Stabia.

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Sono state rese note le designazioni arbitrali per la gara di domenica tra Palermo e Juve Stabia, valida per la 1ª giornata del campionato di Serie BKT 2026/2027. A dirigere l'incontro sarà Collu. Gli assistenti saranno Cavallina e Regattieri. A completare la squadra arbitrale, il quarto uomo sarà Toro. Al VAR ci sarà invece Cosso, mentre Gariglio ricoprirà il ruolo di AVAR.

LE DESIGNAZIONI ARBITRALI

VICENZA – CATANZARO Venerdì 21/08 h. 20.30

LA PENNA

COSTANZO – MONACO

IV: LUONGO

VAR: BARONI

AVAR: PAGANESSI

CARRARESE – MANTOVA Sabato 22/08 h. 19.00

CALZAVARA

SCARPA – EL FILALI

IV: GANDINO

VAR: SANTORO

Palermo

AVAR: MAZZOLENI

SUDTIROL – VIRTUS ENTELLA Sabato 22/08 h. 19.00

FERRIERI CAPUTI

MOKHTAR – BIFFI

IV: ZANOTTI

VAR: VOLPI

AVAR: DI VUOLO

AVELLINO – AREZZO Sabato 22/08 h. 21.00

DRIGO

BINDONI – DELLA MEA

IV: GUIDA

VAR: PICCININI

AVAR: GHERSINI

BENEVENTO – MODENA Sabato 22/08 h. 21.00

MAZZONI

BACCINI – BELSANTI

IV: FOURNEAU

VAR: PATERNA

AVAR: DEL GIOVANE

EMPOLI – CREMONESE Sabato 22/08 h. 21.00

TREMOLADA

COLAROSSI – TEMPESTILLI

IV: MARESCA M.

VAR: MAGGIONI

AVAR: PRONTERA

HELLAS VERONA – ASCOLI Domenica 23/08 h. 19.00

DI LORETO

PASSERI – GRASSO

IV: SOZZA

VAR: PEZZUTO

AVAR: RUTELLA

PISA – PADOVA Domenica 23/08 h. 19.00

PERRI

ALASSIO – LUCIANI

IV: MUCERA

VAR: PRONTERA

AVAR: CAMPLONE

CESENA – SAMPDORIA Domenica 23/08 h. 21.00

SACCHI J. L.

LAGHEZZA – BOATO

IV: CASTELLANO

VAR: MASSIMI

AVAR: DIONISI

PALERMO – JUVE STABIA Domenica 23/08 h. 21.00

COLLU

CAVALLINA – REGATTIERI

IV: TORO

VAR: COSSO

AVAR: GARIGLIO

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