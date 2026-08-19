Le designazioni della prima giornata di Serie B: ecco chi arbitrerà Palermo-Juve Stabia.
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Sono state rese note le designazioni arbitrali per la gara di domenica tra Palermo e Juve Stabia, valida per la 1ª giornata del campionato di Serie BKT 2026/2027. A dirigere l'incontro sarà Collu. Gli assistenti saranno Cavallina e Regattieri. A completare la squadra arbitrale, il quarto uomo sarà Toro. Al VAR ci sarà invece Cosso, mentre Gariglio ricoprirà il ruolo di AVAR.
LE DESIGNAZIONI ARBITRALIVICENZA – CATANZARO Venerdì 21/08 h. 20.30
LA PENNA
COSTANZO – MONACO
IV: LUONGO
VAR: BARONI
AVAR: PAGANESSI
CARRARESE – MANTOVA Sabato 22/08 h. 19.00
CALZAVARA
SCARPA – EL FILALI
IV: GANDINO
VAR: SANTORO
AVAR: MAZZOLENI
SUDTIROL – VIRTUS ENTELLA Sabato 22/08 h. 19.00
FERRIERI CAPUTI
MOKHTAR – BIFFI
IV: ZANOTTI
VAR: VOLPI
AVAR: DI VUOLO
AVELLINO – AREZZO Sabato 22/08 h. 21.00
DRIGO
BINDONI – DELLA MEA
IV: GUIDA
VAR: PICCININI
AVAR: GHERSINI
BENEVENTO – MODENA Sabato 22/08 h. 21.00
MAZZONI
BACCINI – BELSANTI
IV: FOURNEAU
VAR: PATERNA
AVAR: DEL GIOVANE
EMPOLI – CREMONESE Sabato 22/08 h. 21.00
TREMOLADA
COLAROSSI – TEMPESTILLI
IV: MARESCA M.
VAR: MAGGIONI
AVAR: PRONTERA
HELLAS VERONA – ASCOLI Domenica 23/08 h. 19.00
DI LORETO
PASSERI – GRASSO
IV: SOZZA
VAR: PEZZUTO
AVAR: RUTELLA
PISA – PADOVA Domenica 23/08 h. 19.00
PERRI
ALASSIO – LUCIANI
IV: MUCERA
VAR: PRONTERA
AVAR: CAMPLONE
CESENA – SAMPDORIA Domenica 23/08 h. 21.00
SACCHI J. L.
LAGHEZZA – BOATO
IV: CASTELLANO
VAR: MASSIMI
AVAR: DIONISI
PALERMO – JUVE STABIA Domenica 23/08 h. 21.00
COLLU
CAVALLINA – REGATTIERI
IV: TORO
VAR: COSSO
AVAR: GARIGLIO
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