Nuova avventura in Serie B per Samuel Giovane. Il centrocampista classe 2003, di proprietà dell’Atalanta U23, è infatti pronto a lasciare nuovamente il club bergamasco dopo l’esperienza vissuta la scorsa stagione con la maglia del Palermo.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Catanzaro avrebbe chiuso per l’arrivo del giocatore. Giovane si prepara dunque a proseguire la propria esperienza nel campionato cadetto, dopo aver già avuto modo di confrontarsi con la categoria nella passata stagione. Il classe 2003 aveva vestito la maglia rosanero in prestito dall’Atalanta U23, prima di fare ritorno a Bergamo al termine dell’annata. Adesso una nuova parentesi per il centrocampista, che resterà dunque in Serie B.

Il Catanzaro si prepara ad accogliere Giovane: per l’ex Palermo una nuova occasione per continuare il proprio percorso di crescita nel campionato cadetto.