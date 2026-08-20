Calciomercato Serie B, a pochi giorni dall’inizio del campionato, entra nel vivo. Le squadre continuano a lavorare per completare le rispettive rose, tra affari già definiti, trattative in dirittura d’arrivo e ultimi obiettivi da raggiungere. Dal Pisa, molto attivo nelle ultime ore, al Verona che ha piazzato diversi colpi, passando per Catanzaro, Sampdoria e Juve Stabia, ecco le principali operazioni delle 19 squadre di Serie B.

Arezzo – La squadra di Cristian Bucchi ha operato soprattutto per rinforzare la rosa con diversi giovani. Tra gli arrivi spiccano Nunziante, Cagnano, Illanes, Oliveri, Sala e Cerri, mentre in uscita sono stati registrati diversi movimenti. Fonte: Tuttosport.

Ascoli – I bianconeri hanno ufficializzato Matteo Ricci, arrivato dalla Sampdoria con un contratto fino al 2028. L’Ascoli continua inoltre a muoversi sul mercato per completare la squadra. Fonte: Tuttosport, Corriere dello Sport.

Avellino – I biancoverdi guardano soprattutto in casa Sassuolo. Piacciono il terzino Filippo Missori, che potrebbe tornare in Irpinia dopo il precedente prestito, e l’esterno offensivo Riccardo Ciervo. L’Avellino resta inoltre alla finestra per Adin Licina, centrocampista della Juventus, che però potrebbe arrivare più avanti. Fonte: Tuttosport, Corriere dello Sport.

Benevento – I giallorossi hanno costruito una rosa con diversi innesti, tra cui Beruatto, Dalle Mura, Sernicola, Verdi, Okereke e Cherubini. Il mercato in uscita ha riguardato soprattutto alcuni elementi non rientrati nel progetto. Fonte: Tuttosport.

Carrarese – La società ha raggiunto l’accordo con la Roma per il difensore Filippo Reale, che arriva in prestito con opzione e contro-opzione di riscatto. La Carrarese ha inoltre ceduto definitivamente il portiere Marco Bleve al Lecce. Fonte: Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport.

Catanzaro – Il club calabrese è tra i più attivi. L’operazione Pittarello-Pisa è ormai vicina alla definizione e il sostituto individuato è Emanuele Pecorino, in arrivo dalla Juventus Next Gen. A centrocampo è stato definito anche il triennale per Samuel Giovane, reduce dall’esperienza al Palermo. I giallorossi seguono inoltre Riccardo Ciervo e valutano il difensore Marco Imperiale della Carrarese. Fonte: Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport.

Cesena – Il Cesena continua a lavorare soprattutto per completare il centrocampo. Ghion, di proprietà del Sassuolo e reduce dall’esperienza all’Empoli, è un possibile rinforzo per sostituire Castagnetti, passato alla Reggiana. Il club è inoltre interessato a Rachid Kouda dello Spezia e a Roberto Insigne dell’Avellino. Fonte: Gazzetta dello Sport, Tuttosport, Corriere dello Sport.

Cremonese – Dopo la retrocessione dalla Serie A, la Cremonese ha modificato profondamente la rosa. Tra gli arrivi più importanti figurano Gerli, Pontisso, Vogliacco, Elia e il portiere Festa, mentre numerosi giocatori hanno lasciato il club. Fonte: Tuttosport.

Empoli – Gli azzurri hanno puntato soprattutto su giovani e giocatori provenienti da altre realtà italiane. Tra gli arrivi ci sono Distefano, Deli, Cauz e Zedadka, mentre sono state diverse le uscite, compresa quella di Ignacchiti, passato al Mantova. Fonte: Tuttosport.

Hellas Verona – Gli scaligeri sono tra le squadre più attive sul mercato. Dopo Le Borgne, Lella e Dawidowicz, il Verona continua a guardare all’attacco e tiene d’occhio Walid Cheddira. L’operazione con il Napoli resta complicata, con il Frosinone in vantaggio. In uscita, procede il dialogo con il Sassuolo per Rafik Belghali, valutato circa 6 milioni di euro, con Edoardo Iannoni che potrebbe essere inserito nell’affare. Da definire anche il futuro di Tomas Suslov, per il quale è arrivata un’offerta del Kasimpasa da 5 milioni più bonus. Fonte: Gazzetta dello Sport.

Juve Stabia – Le Vespe hanno ufficializzato Nermin Karic, arrivato dall’Entella con un contratto fino al 2029, e hanno inserito Nicola Pietrangeli proveniente dal Südtirol. La società sogna inoltre il colpo Luca Moro del Sassuolo, anche se l’operazione potrebbe diventare una soluzione last minute. Fonte: Tuttosport, Corriere dello Sport.

Mantova – Il Mantova continua a lavorare soprattutto per l’attacco. Il club è vicino a Vanja Vlahovic dell’Atalanta e rimane interessato anche a Rachid Kouda del Parma, mentre in difesa è in arrivo Tristan Gooijer, ex settore giovanile dell’Ajax e di proprietà del PEC Zwolle. Fonte: Tuttosport.

Modena – I gialloblù hanno rinforzato diversi reparti con Azzi, Bianco, Olzer, Bacchin, Montevago e Stênio. In uscita, tra gli altri, Gerli è passato alla Cremonese e Gliozzi al Mantova. Fonte: Tuttosport.

Padova – Il club veneto ha costruito una rosa profonda, soprattutto in difesa, con gli arrivi di Bordoni, Carissoni, Cocchi, Dellavalle e Lovato. In attacco, il Padova continua a guardare con interesse a Cheddira e Artistico, mentre resta viva la possibilità di Calabrese del Verona. Fonte: Tuttosport, Corriere dello Sport.

Pisa – I nerazzurri sono scatenati. Dopo Andrea Petagna, arrivato dal Monza nell’operazione che ha portato Touré in Brianza, sono ormai vicini anche Omar Correia e Alessandro Confente della Juve Stabia. L’operazione complessiva dovrebbe aggirarsi sui 4 milioni di euro. Il Pisa è inoltre vicino a Filippo Pittarello del Catanzaro. Fonte: Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport.

Sampdoria – I blucerchiati stanno valutando un cambio di modulo dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Cremonese. Bernardo Corradi pensa al 4-4-2, con la possibilità di schierare insieme Tutino e Lauritsen. Sul mercato restano caldi Giuseppe Calò del Frosinone e Nicholas Pierini del Sassuolo. Fonte: Tuttosport.

Südtirol – Il club altoatesino ha accolto diversi giocatori, tra cui Vasic dal Palermo, Burnete dal Lecce, Veroli, Varnier, Giorgini e Bjarkason. Tra le uscite figura proprio Nicola Pietrangeli, passato alla Juve Stabia. Fonte: Tuttosport.

Virtus Entella – L’Entella ha puntato su Motolese, Corona, Forte e Felippe, mentre ha salutato Karic, trasferitosi alla Juve Stabia. Tra gli arrivi più interessanti c’è Corona, attaccante arrivato dal Palermo. Fonte: Tuttosport.

Vicenza – La matricola biancorossa ha rinforzato la squadra con Brighenti, Marchizza, Pietrelli, Valoti e Tsadjout. Per l’attacco, il Vicenza è in pressing su Edoardo Soleri, in uscita dallo Spezia, che potrebbe formare una coppia offensiva con Moncini. Fonte: Tuttosport.

Il mercato della Serie B resta dunque apertissimo: diverse squadre hanno ancora bisogno di completare le rose e gli ultimi giorni potrebbero regalare altri movimenti importanti, soprattutto per le formazioni che puntano alla promozione in Serie A.