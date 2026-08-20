Joronen, ecco che tipo di infortunio ha riportato contro il Lecce.
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Jesse Joronen è stato costretto a lasciare il campo dopo pochi minuti nel match di Coppa Italia contro il Lecce. Il portiere del Palermo è uscito dal terreno di gioco dolorante, destando subito preoccupazione per le sue condizioni.
Il club rosanero ha comunicato l'esito degli esami strumentali effettuati dal giocatore:
LA NOTA DEL PALERMO
Jesse Joronen è stato sottoposto a indagini strumentali che hanno evidenziato una lussazione della spalla destra. Nei prossimi giorni, in seguito a consulenze specialistiche, sarà definito l’iter clinico dell’infortunio.
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