Gabriel Strefezza si è presentato in conferenza stampa come nuovo giocatore del Palermo. L’attaccante rosanero ha parlato del suo inserimento nel gruppo, del rapporto con i nuovi compagni e dell’intesa che sta nascendo con Pohjanpalo. Non è mancato anche un passaggio sul possibile arrivo di un altro giocatore della scuderia del suo procuratore, accostato nelle ultime ore al Palermo.

Hai sentito parlare di un possibile altro giocatore della scuderia di Luci accostato al Palermo?

"Ho visto le notizie, però non ho sentito nessuno perché queste cose non mi riguardano. Ho letto solamente le notizie, quindi non ti so dire nulla."

Quanto ti hanno aiutato gli ex compagni presenti in rosa a inserirti nel gruppo?

"Tanto, aiuta tanto. Quando sono arrivato loro erano già qua da qualche giorno o da qualche mese, quindi mi hanno inserito nel gruppo abbastanza velocemente. Anche in Australia mi sono inserito bene e ho conosciuto gli altri ragazzi che non conoscevo. È stato tutto molto veloce. È un bellissimo gruppo, sono giocatori forti, tranquilli e bravi, quindi mi sono trovato benissimo con tutti."

Perché hai scelto la maglia numero 7?

"Ho sempre preso il 7 o il 27. È un numero che mi piace molto, quindi quando ho visto che il 7 era libero non ci ho pensato due volte e l'ho preso. È un numero che mi piace molto: può essere 7, 17 o 27, però se c'è il 7 è meglio."

Come sta nascendo l'intesa con Pohjanpalo?

"Sto ancora capendo come gioca, i suoi movimenti e queste cose. È un giocatore forte e sappiamo che ogni pallone che gli arriva dentro l'area lo segna. Sto ancora capendo i suoi movimenti, però è anche un bravissimo ragazzo. Penso che tra qualche giorno o qualche settimana saremo già al 100% come feeling."