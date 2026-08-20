Gabriel Strefezza, nel corso della sua presentazione come nuovo giocatore del Palermo, è tornato anche sul primo contatto con il club rosanero, avvenuto undici anni fa quando, ancora giovanissimo, sostenne un provino. L’attaccante ha raccontato cosa accadde in quell’occasione e perché la sua avventura in Sicilia non iniziò allora.

Ricordi perché il Palermo non ti prese durante il provino di undici anni fa?

"Non è che non mi ricordo. È stato tutto molto veloce: sono rimasto due o tre settimane a fare una prova, sia con la prima squadra sia con le giovanili. Ero molto giovane, non avevo neanche il passaporto e dovevo fare tutti i documenti. È stata una cosa molto veloce. Alla fine mi è andata bene, però eccomi qui e speriamo bene adesso."