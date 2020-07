Palermo, per la panchina corsa a due tra Pecchia e Caserta: si attende il sipario sui campionati

Giorni caldi per una panchina ancora vuota

L’edizione odierna del Giornale di Sicilia apre così, facendo il punto sulla corsa per il ruolo di futuro allenatore del Palermo. Il club di Viale del Fante si sta attrezzando in vista dell’inizio del ritiro a Petralia Sottana, in programma a partire da inizio agosto, ma il prolungarsi dei campionati non aiuta gli affari dei rosanero. Il testa a testa per l’incarico, infatti, è tra due tecnici attualmente impegnati con i rispettivi club. Si tratta di Fabio Caserta, alla guida della Juve Stabia con l’obiettivo di conquistare la salvezza, e Fabio Pecchia, allenatore della Juventus U23, che sta giocando i play-off di Serie C. Il futuro di quest’ultimo è tuttavia già segnato, dato che la squadra verrà affidata nella prossima stagione ad Andrea Pirlo.

“Sulla carta — si legge sul noto quotidiano — Pecchia è quello che ha maggiori chance di terminare per primo il proprio campionato. Giovedì la sua Juventus Under 23 affronterà il Padova negli ottavi di finale dei play-off di Serie C, che nel caso in cui i bianconeri dovessero giungere fino alla finale, vedrebbero l’allenatore impegnato fino al 22 luglio. Dopodiché, il club gli darà il via libera. Palermo è la meta più probabile, ma è innegabile il filo che in questi anni ha legato il tecnico al direttore Fusco, con cui ha lavorato a Verona oltre che alla Juve. Se il dirigente dovesse accasarsi altrove, non è da escludere che possa portare con sé l’allenatore adocchiato dai rosa. Non a caso, la strada che porterebbe Caserta sulla panchina del Palermo è tutt’altro che chiusa. Se le intenzioni della Juve Stabia dovessero rimanere immutate, ovvero quelle di confermare l’allenatore per tutto il campionato, allora l’attesa rischia di protrarsi almeno fino al 31 luglio, data in cui si disputerà l’ultima giornata in Serie B. Addirittura oltre, se i campani dovessero restare in zona play-out, con gli spareggi in programma il 7 e 14 agosto”.

I tempi, dunque, sono stretti. È per questa ragione che il Palermo, per regalare un allenatore esperto alla panchina rosanero in vista del ritiro, sta valutando diverse opzioni. I nomi in pole, che rispettano l’identikit, sono ad ogni modo quelli di Fabio Caserta e Fabio Pecchia. La timeline dei campionati in corso sarà tuttavia un fattore determinante.

