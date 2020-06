Palermo in Serie C, La Grotteria: “Il primo passo è stato fatto, bentornati tra i professionisti”

Il Palermo è ufficialmente in Serie C.

Il Consiglio Federale, andato in scena nella giornata di ieri in quel di Roma, ha votato e ha deciso – ratificando la richiesta della Lega Nazionale Dilettanti – la promozione “d’ufficio” delle prime in classifica di ogni girone del campionato di Serie D, sospeso definitivamente a causa dell’emergenza sanitaria globale legata alla diffusione del Coronavirus.

Il nuovo Palermo targato Hera Hora torna, dunque, tra i professionisti dopo la mancata iscrizione al campionato di Serie B dell’anno scorso ed il conseguente fallimento. Insieme alla compagine rosanero, promosse in Serie C anche Campodarsego, Lucchese, Pro Sesto, Mantova, Grosseto, Matelica, Turris e Bitonto.

I calciatori, protagonisti di questa rinascita, hanno espresso sui propri profili social la loro gioia per aver raggiunto l’obiettivo di aver riportato la squadra tra i professionisti, manifestando e sottolineando il loro amore verso la casacca rosanero. Anche gli ex giocatori hanno espresso la loro gioia per il risultato raggiunto da Santana e compagni: tra questi Cristian La Grotteria, che ha scritto un messaggio di auguri sul proprio profilo Facebook: “Bentornato Palermo tra i professionisti, il primo passo è stato fatto. Complimenti a tutti”.

Di seguito, il post in questione.